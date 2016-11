Marbach - Birger Laing referierte zum Auftakt der Schillerwoche über das Leben des großen Dichters. Dazu wurden Weine der Marbacher Winzergenossenschaft verkostet. Rund 20 Teilnehmer saßen im nur dürftig beleuchteten Untergeschoss wie bei Kerzenschein. Eine Abendstimmung, die auch im Leben und Schaffen Schillers im 18. Jahrhundert eine vorrangige Rolle gespielt haben soll, begann Laing seinen Vortrag.

Laing, stellvertretender Vorsitzender des Schillervereins, deutete auf den Zimmerzugang im hinteren Teil des Raumes. „Dort ist Schiller am 10. November 1759 geboren.“ Die Besucher erfuhren, dass Schiller seine Kindheit in Marbach, Gmünd, Lorch und Ludwigsburg verbrachte und er der einzige Sohn des Offiziers Johann Kaspar Schiller und der Bäckerstochter Elisabeth Dorothea Kodweiß aus Marbach war. „Sie entstammte aus dem Goldenen Löwen hier in der Nachbarschaft.“ Um ihrem Sohn eine gute Ausbildung zu ermöglichen, blieb den Eltern keine andere Wahl, als Friedrich auf die Militärschule des Herzogs Karl Eugen zu schicken, der alle begabten Knaben erziehen wollte.

Die Lateinschule in Ludwigsburg und später in Stuttgart hat Schiller stark geprägt. Unter anderem mittels Auszügen aus Briefen von Freunden und Schiller selbst, die Laing während seines Vortrags immer wieder einbrachte, wurde klar, dass er einerseits unter dem straffen Drill der Militärschule stark gelitten hat, andererseits genoss er dort eine exzellente Ausbildung, was der Dichter erst viel später zugegeben hat. Seinen Wunsch, Theologie zu studieren, konnte er nicht realisieren. Stattdessen ging Schiller halbherzig dem Studium der Rechtswissenschaften und der Medizin nach. Letzteres veranlasste ihn, sich wegen seines chronisch kränklichen Zustands lebenslang selbst zu kurieren – oft radikal.

Seine Liebe zum Theater und zur Literatur entdeckte der junge Schiller schon während seiner Schulzeit. Mit seinem Theaterdebüt, dem 1782 uraufgeführten Schauspiel „Die Räuber“, gelang Schiller ein bedeutender Beitrag der Sturm-und-Drang-Zeit. Unter dem Regiment Karl Eugens hatte seine Gesinnung aber keine Chance, weshalb er, wieder zu nächtlicher Stunde, im September 1782 nach Mannheim fliehen musste. Damit begann auch Schillers ewige Sorge um Geld und Anerkennung.

Edgar Maurer von Marbachs Weingärtnern unterbrach und bereicherte den Vortrag mit passender Verkostung eines Schillerweins, einem nach Herzog Eberhard Ludwig benannten Riesling und dem Rotwein Don Carlos.

Weiter referierte Laing über den Werdegangs Schillers während seiner Aufenthalte in Leipzig und Weimar und über seine Mühen, Verleger für seine, oft nachts entstandenen, Werke zu finden. Freunde spielten eine große Rolle in Schillers Leben sowie, neben der Kunst, auch der Wein, Geselligkeit und das Kartenspiel. „Oft sind es Frauen, die ihn aus Notlagen befreien und Quartiere zur Verfügung stellen“, erklärte Laing. Er ging auf die Dreierbeziehung zu den Lengefeld-Schwestern ein und dass er 1790 Charlotte von Lengefeld heiratete. „Er war ein liebevoller moderner Vater“, erfuhr man über die Beziehung zu seinen vier Kindern. 1789 sei er doch noch in der Gesellschaft zu Ehren gekommen, etwa mit einer Professur in Jena und dem Adelstitel. „Aber vor allem erlebte er noch den Ruhm als Künstler“, so Laing. Auch sei die innige Freundschaft zwischen Schiller und Goethe seit 1794 eine Bereicherung auch für die Künste der beiden gewesen.