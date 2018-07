Marbach Eine Lehrerin aus Leidenschaft sagt goodbye

Dagegen hätte sie auf ein anderes Thema gut und gerne verzichten können: die Diskussion, die vor einigen Jahren um das mögliche Aufgehen der Realschule in einer Gemeinschaftsschule geführt wurde. „Alle haben darauf gepocht. Aber wir wollten das partout nicht“, erklärt Mayer-Schumacher. „Das war eine ganz schlimme Phase. Wir haben aber überlebt“, fügt sie hinzu. Und der Kampf habe sich gelohnt. Die Schülerzahlen seien inzwischen wieder am Steigen. Für einen Rückgang habe davor speziell der Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung gesorgt. „Die Massen strömten dann aufs Gymnasium, während bei uns die Zahl der Schüler geschrumpft ist“, sagt Monika Mayer-Schumacher, die in dem Zusammenhang an die Eltern appelliert, auf den Rat der Lehrer in der vierten Klasse zu hören. „Die haben ein hohes Maß an Erfahrung, kennen die Entwicklung des Kindes, seine Stärken und Schwächen“, stellt sie fest. In 99 Prozent aller Fälle lägen die Pädagogen auch mit ihrer Einschätzung richtig. Gleichwohl pfeifen einige Mütter und Väter auf die Empfehlung der Experten, mit entsprechenden Folgen. Die Quote derjenigen, die durchrasseln, sei nun weitaus höher, erklärt Mayer-Schumacher. Die Kinder wechselten teilweise mit Fünfern im Zeugnis auf die Realschule.

Dinge, mit denen sich Monika Mayer-Schumacher bald nicht mehr herumschlagen muss. Stattdessen kann sie ihre Freizeit genießen. Ganz sicher wird der Reisefan bald ein paar weitere Länder auf der Weltkarte abhaken können. Neuseeland und Australien fehlen beispielsweise noch auf ihrer Liste. Außerdem will die 63-Jährige, die ein Faible für die englische Sprache hat, stärker auf eine gesunde Lebensweise achten und wieder mehr Sport treiben. Zudem hat sie sich um ein Amt als Jugendschöffin beworben. Und auch zum Unterrichten, ihrer großen Leidenschaft, wird sie weiter kommen – wenn auch in anderem Rahmen. „Ich habe eine Enkeltochter. Sie ist in der fünften Klasse. Sie begleite ich in Englisch, das werde ich weitermachen. Das bereichert mich“, sagt die Pädagogin.