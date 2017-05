Marbach Eine gelungene Hommage

Musikalisch setzte das Trio P eigene Akzente. „Ich war noch niemals in New York“ wurde durch Frank Sinatras „New York, New York“ ergänzt, „Griechischer Wein“ sehr zart gesungen, bevor es, nach einem angedeuteten Sirtaki von Andreas Barth, im lebhaften Finale gipfelte. Das Publikum bekam Gelegenheit zum Mitsingen, etwa bei „Liebe ohne Leiden“, wo es ein fröhliches Düdüdü ertönen ließ, oder, einmal aus der Reserve gelockt, in die Refrains von „Siebzehn Jahr’, blondes Haar“ oder „Aber bitte mit Sahne“ einstimmte. Bei Letzterem sorgten Uwe Kohls und Jonathan Beisiegel mit ihrem im schrägen Falsett gesungenen Sahnewunsch für Gelächter. Überhaupt war der Auftritt keine Kopie des Originals, sondern eine individuelle und darum umso überzeugendere Interpretation.

Bei einem der letzten Lieder, dem nachdenklichen „Ich will mit dir einen Drachen bau’n“, stieg der lyrische Tenor des nun in einen weißen Bademantel gekleideten Andreas Barth in die höchsten Höhen. Entlassen wurden die drei Musiker erst, nachdem sie erneut „Ich war noch niemals in New York“ intoniert und sich die Zuhörer dazu schunkelnd untergehakt hatten.