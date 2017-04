Marbach Eindringlich und mit Energie das Versprechen erfüllt

Marbach - Abwechslungsreich solle das Programm ja schließlich sein, sagt Anne Haigis gleich zu Beginn. Und das wird es dann auch. Sympathisch und ungekünstelt moderiert sie ihre Lieder an, immer wieder erzählt sie dabei Anekdoten aus ihrem Leben. Mit rund 90 Besuchern war die Vorstellung am Samstagabend im Schlosskeller nahezu ausverkauft. Und am Schluss dankt das Publikum Anne Haigis für das Konzert gar mit Standing Ovations.Gleich vom ersten Lied an füllt Anne Haigis mit ihrer kraftvollen, souligen Stimme und ihrer Gitarre den ganzen Raum. Sie beginnt ihr Konzert mit den Liedern „We danced“ und „Out of the rain“, zurückhaltend leise begleitet von Ina Boo an der Akustikgitarre.