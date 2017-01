Marbach - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, zwischen 16.30 und 20.50 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Friedenstraße in Marbach. Um in das Gebäude zu gelangen, schlugen die Einbrecher ein Fenster ein und durchsuchten anschließend das Haus. Ob ihnen hierbei Sachen in die Hände fiel, konnte abschließend noch nicht geklärt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Telefon 07144/900-0, in Verbindung zu setzen.