Marbach Ein Tummelplatz für Schnäppchenjäger

Marbach - Mit den frühlingshaften Temperaturen steigt bei vielen auch wieder die Lust, sich auf den Drahtesel zu schwingen und ein paar Runden in der Natur zu drehen. Wer sich zum Start in die neue Saison auch noch einen neuen fahrbaren Untersatz auf zwei Rädern leisten wollte, musste am Samstagmorgen nur auf der SPD-Radbörse am Marktbrunnen vorbeischauen. Denn dort wartete ein breit gefächertes Angebot auf die Pedaleure: Vom Roller über das Kinderrad und das Bobbycar bis hin zum Mountainbike war für jeden Geschmack und jede Altersklasse etwas dabei. Sogar E-Bikes wurden vor dem Rathaus gehandelt. „Das ist ein neuer Trend“, sagte Ute Rößner, Vorsitzende der Marbacher Sozialdemokraten, die die Veranstaltung auf die Beine stellt – heuer bereits zum 20. Mal.