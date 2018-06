Marbach-Hörnle Ein Stadtteil mit Charakter

Marbach-Hörnle - Der neu gestaltete Wiesbadener Platz im Herzen des Marbacher Stadtteils Hörnle ist ein echter ­Gewinn – das wird deutlich beim „Bunten Hörnles-Fest“, rund ein Jahr nach dem Fest zu seiner Einweihung. Etwa eine Stunde nach Beginn des Festes sind am schwülheißen Nachmittag schon mehr als 100 Menschen zum Fest gekommen. Die Kinder genießen entweder das kühle Nass am Brunnen oder das Angebot der Spielstraße, während die Eltern sich von Mazen Mohsen begeistern lassen, der auf seiner Gi­tarre schwäbisches und syrisches Liedgut ­gekonnt neu arrangiert. Für das leibliche Wohl sorgt der Veranstalter Bürgerverein Hörnle und Eichgraben. Internationale Köstlichkeiten bietet ein Buffet, dessen Erlös an den Verein Stückchen Himmel geht. „Falls nach dem Abzug aller Kosten etwas von den Einnahmen übrigbleibt, dann spenden wir das dem Kindergarten“, sagt einer der Vorsitzenden des Bürgervereins, Heinz Werner Kramski-Grote.