Marbach Ein Sieg ist Pflicht

Einen Erfolg vorausgesetzt hätte der TVM dann eine ausgeglichene Bilanz von sieben Siegen und sieben Niederlagen. Auf dem Papier wird es eine leichte Sache für das Team von Uli Heyden. Die BG Illertal hat bislang die wenigsten Körbe in der laufenden Saison erzielt, ist auch von jenseits der Drei-Punkte-Linie kaum gefährlich und weist mit 52,6 Prozent die schlechteste Freiwurfquote der Liga auf. Zum Vergleich: Der TV Marbach steht mit 69,2 Prozent verwandelten Freiwürfen an der Spitze. Allerdings weiß man auf Marbacher Seite, dass mit der Statistik noch kein Spiel gewonnen wurde. Der Ausfall wichtiger Akteure wie Markus Freitag und Nils Heyden trifft den TVM, der allerdings in der Breite gut aufgestellt ist. Zusätzlich steht Simon Albert in den nächsten beiden Spielen urlaubsbedingt nicht zur Verfügung. Mit 147 Punkten ist der Mannschaftskapitän der bislang erfolgreichste Werfer.

Illertals bester Scorer David Biesenecker gehört mit seinen 231 Punkten sogar zur Top Ten der Liga. In der Breite ist die BG Illertal jedoch nicht so gut aufgestellt wie die Marbacher, weshalb auch erst ein Saisonsieg heraussprang. „Das ist ein Spiel, das wir unbedingt gewinnen müssen“, meint Uli Heyden. „Der Schlüssel für diesen und weitere Erfolge ist unsere Defensive, mit der ich in den letzten Spielen sehr zufrieden war“, so der Marbacher Coach. In der Offensive fehle ihm jedoch noch die nötige Konstanz. Oft wurden zu viele einfache Chancen vergeben. Ein Sieg in Illertal könnte den Marbachern weiteres Selbstvertrauen geben, sodass sie in den verbleibenden Spielen ihre Chancen effizienter nutzen. Das Hinspiel Anfang Oktober entschied der TVM klar mit 89:73 für sich.