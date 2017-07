Marbach Ein Richtfest mit guten Nachrichten

Marbach - Hier halten wir nach alter Sitte – den Richtspruch in der Museumsmitte“, so rief es George Schöner vom Bauunternehmen Team 2 am Freitagnachmittag vom höchsten Punkt des Gebäudes herunter: Im – beziehungsweise rund um das – Tobias-Mayer-Museum wurde Richtfest gefeiert.