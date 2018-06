Marbach Ein Netzwerk gegen die Verschwendung

„Das Interesse ist riesengroß“, hat Eva Kissel festgestellt. In Ludwigsburg würden auf der Seite von foodsharing.de immer wieder Essenskörbe mit genau beschriebenem Inhalt im Internet angeboten. Auch habe es nach Abholungen schon so genannte Schnippelpartys gegeben. Dabei habe ein Privatkreis von acht Leuten aus Lebensmittelresten leckere Gerichte zubereitet. „Da kamen 30 bis 40 Gäste – einer konnte gar nicht verstehen, dass wir ihm das Essen kostenlos in die Tupperbox gegeben haben.“ Das Bewusstsein für ökologisch bewusstes Verhalten schärfen – genau darum geht es Eva Kissel, die an der Uni das „Bandern“ erlebte: Studenten überlassen ihr halb leer gegessenes Tablett anderen, die es zu Ende essen. Zugegeben ein extremes Beispiel, räumt Kissel ein, „aber ich glaube auch nicht, dass man stirbt, wenn jemand anderes den Löffel im Essen hatte.“ Klar ist: Im Alltag komme es häufig vor, dass Reste entstehen. „Etwa vor einer Urlaubsreise.“ Oder wenn man in der Familie etwas Neues ausprobiert hat, das doch nicht so gut ankam.

Sollte sich in Marbach eine Foodsaver-Gruppe bilden, hätte der Tafelladen immer Vorrang, betont Eva Kissel. Mit einzelnen Betrieben wie Naturata und Kaufland gebe es bereits Kooperationen. Sie selbst fahre in der Freizeit schon mal hin und hole Lebensmittel ab, doch sehe sie ihre Aufgabe vor allem darin, Netzwerke zu bilden. In Marbach sucht sie noch einen Verteilraum. Ermutigt ist sie durch eine Initiative in der Nachbarschaft. „In Steinheim ist bald ein Info-Abend – dort gibt es auch eine Initiative, und jemand holt Lebensmittel ab.“

Die persönliche Bilanz von Eva Kissel in Sachen Foodsaving kann sich übrigens sehen lassen. Sie hat schon 1189 Kilo Lebensmittel gerettet. Das ist auf der Internetseite von foodsharing.de vermerkt. Im Bezirk Ludwigsburg sind 419 Foodsaver angemeldet, 17 Betriebe kooperieren. Bei insgesamt 3089 Rettungseinsätzen sind in den vergangenen Jahren etwa 65,7 Tonnen Lebensmittel vor dem Weg in den Abfall bewahrt worden.