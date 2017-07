Marbach Ein Meister seines Faches

Events, wie das cineastische Vergnügen in der Alexanderkirche, dürften nicht allzu üppig gesät sein. Wo sonst kann man Stummfilme erleben, die von der Orgel stimmungsvoll begleitet werden, wenn nicht in Marbach beim Orgelsommer? Wie genial ein solches Erleben ist, hat sich in den vergangenen Jahren herumgesprochen: Die Kirche war auch an dem regnerisch-kühlen Sommerabend rasch gut gefüllt, als die Filmnacht „Grandma’s boy“, eine amüsante US-amerikanische Filmklamotte aus dem Jahr 1922 auf der Großleinwand präsentierte.

Stefanie Tieste war für die entsprechende Filmtechnik zuständig, die auch den historisch-signifikanten Hintergrund-Sound beim Abspulen des Filmes lieferte. „Grandma’s boy“ gilt als einer der ersten Filme, die Komik mit einer ernsthaften Geschichte kombinierten. In der Hauptrolle ist ein schlaksig-tölpelhafter Harold Lloyd zu sehen, der einen ängstlichen jungen Mann spielt, der sich nur wenig zutraut. Als dieser von seiner Großmutter einen „magischen Stab“ erhält, verhält er sich bei der Jagd auf einen gefürchteten Kriminellen plötzlich mutiger und klüger, als all die anderen Männer des Ortes. Am Schluss jedoch stellt sich heraus, dass der vermeintliche Zauberstab nur ein erfundener und lediglich der Knauf eines Regenschirmes ist, den die Großmutter ihrem Enkel gegeben hat.