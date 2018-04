Marbach „Ein Krönchen muss schon sein“

Los geht es in der Regel mit einem Bad. Sorgfältig prüft Siglinde von Droste erst die Temperatur und fängt dann am Hinterteil von Maxl mit der Dusche an: „Das Duschen mögen die Hunde meistens nicht so.“ Vor allem, wenn es um Gesicht und die Ohren geht, daher passt von Droste hier natürlich besonders auf, was den Schaum angeht: „Das ist wie bei einem Kleinkind.“ Mit einem Massagehandschuh wird Shampoo eingearbeitet, auf Spülung verzichtet sie dagegen: „Sonst ist das Fell nicht griffig.“