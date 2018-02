Marbach Ein Kreuzgang mit hoffnungsfrohem Ausgang

Schusters Leben vor 23 Jahren sei voller Fragen und Unzufriedenheit gewesen: „Die Wut musste raus.“ Daher habe er im Atelier nach vorhandenem Karton, Papier oder sonstigem Maluntergrund gegriffen und habe mit den nächstbesten Farben spontan Formen, sowie Texte und Wörter aufs Papier laufen lassen. Zwischen Juni und September 1995 sind so 27 Gemälde unterschiedlicher Größe entstanden. Anschließend habe er sie für 22 Jahre auf einem Dachboden verbannt.

„2007 sind Fotografien der Gemälde aufgetaucht“, die der Marbacher Künstler zunächst „Sterbebilder“ genannt habe. Erst dadurch seien ihm die Werke wieder ins Bewusstsein gerückt. Es dauerte noch acht Jahre bis sie erstmals unter neuem Titel der Öffentlichkeit gezeigt werden. „Die 17 ersten zeigen den hoffnungslosen Part“, so Schuster. Nachdem diese vollendet worden seien, habe sich sein Leben positiv verändert. Das spiegelt sich in der Ausstellung in der Erlöserkirche wieder.

Geht man hinauf ins obere Stockwerk, nimmt man die Entwicklung deutlich wahr. Zunehmend kommt warme Farbe ins Spiel und positiver anmutende Gestaltungselemente. „Die Bilder werden so wie sie damals entstanden sind präsentiert, damit sie die damaligen Stimmungen spiegeln“, betont Michael Schuster.