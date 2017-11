Marbach Ein Konzert als Frische-Kick für die Seele

Marbach - Es ist ein Freitagabend, wie er kaum geeigneter sein könnte, um die Belastungen der Arbeits-Woche abzuschütteln: Denn Beppe Gambetta, auf Österreichisch laute sein Name „Sepp, Kurzhaxe“, wie er im Laufe des Konzerts augenzwinkernd einflechtet, ist ein wahres „Runterhol“-Genie. Die Musik des Italieners, der je zur Hälfte in seinem Heimatland sowie in Amerika lebt, ist ein Frische-Kick für die Seele und sorgt bereits mit den ersten Klängen für Entspannung und Wohlgefühl. Doch nicht allein das. Der Künstler selbst ist mit seiner sanften und ungemein amüsanten Art, die Dinge zu betrachten, ein weiterer Faktor, die Sinne der Besucher im Schlosskeller weit auf Empfang und Genuss zu schalten.