Marbach Ein Hausarzt kämpft gegen das System an

Gerade mal zwei Tage ist die 23-jährige Hang Yeng Wong in der Praxis. Sie beobachtet die Arbeit Böhms interessiert und macht sich Notizen. Die junge Medizinstudentin stammt aus Singapur, strebt aber an, zunächst in Deutschland als Ärztin zu arbeiten. Ob sie Hausärztin werden wolle? „Das ist schwer zu sagen“, antwortet sie. Ihre Kommilitonen interessierten sich eher dafür, Facharzt zu werden, da dies besser bezahlt würde. Insgesamt gefalle ihr das deutsche Gesundheitssystem aber besser als das in ihrer Heimat: „Die Menschen hier gehen zur Vorsorge – bei uns in der Regel erst, wenn sie krank sind.“

Was es heißt, mit einer schweren Krankheit leben zu müssen, weiß Eckhard Müller. Der 70-Jährige aus Marbach hat schon viel mitgemacht. Diabetes, Operationen an Herz und Galle sowie ein Prostatakarzinom. „Mein Hausarzt muss mich kennen, wenn ich aus einer Notlage heraus anrufe“, sagt er, und Dieter Böhm nickt: „Genau das ist das Problem, wenn ich in der Notfallpraxis in Ludwigsburg siebenmal im Jahr von 8 Uhr an einen 24-Stunden-Dienst machen muss: Ich kenne die Patienten nicht und bin nach 22 Stunden Dienst ohne Pause dann auch nicht mehr hundertprozentig belastbar.“ Als 60-Jähriger stoße er auch physisch an seine Grenzen. Dies sei beim dezentralen Notdienst der Ärzte, der vor einigen Jahren abgeschafft wurde, besser gewesen. „Da bist du zwar mal in der Nacht rausgeklingelt worden, hast aber am nächsten Tag noch deine Praxis für deine Patienten öffnen können.“

Was eine gut geführte Hausarztpraxis trotz manchen Ansturms menschlich zusammenhält, bringt die Assistentin Renate Schugt am breiten Eingangstresen auf den Punkt: „Wir bleiben immer ruhig und freundlich – das schaffen wir, weil wir uns sonst auch gut verstehen.“