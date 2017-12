Marbach Ein Gewinn für die Schillerstadt

Marbach - Vorsichtig trägt Hildegard Rall am Sonntagvormittag ein Tablett mit Gebäck durch das dichte Schneetreiben. In den Tütchen, geschützt durch ein Geschirrtuch, befinden sich mehr als 100 von Katharina Schweininger selbst gebackene Walnuss-Kipfel – nach einem Rezept ihrer Uroma, die aus Siebenbürgen stammt. Verkauft wird diese Spezialität vom Förderverein Stückchen Himmel, der Kinder aus einer Favela in Brasilien unterstützt. Der Stand des Vereins ist neben vielen anderen auf dem Marbacher Räubermarkt in der Marktstraße aufgebaut, der an diesem Sonntag den Weihnachtsmarkt ergänzt, der seit Mittwoch am Burgplätzchen stattfindet (wir berichteten).