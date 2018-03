Marbach Ein Feuerwerk der Gipsy-Musik abgebrannt

Die Hot Club Harmonist beherrschten den Saal mit ihrer Bühnenpräsenz und dem tänzerischen Stil von Horvath. Ab dem ersten Stück heizten sie den Gemäuern des Schlosskellers Leben ein und trotz Sitzplätzen kam sofort Bewegung ins Publikum und es wurde begeistert im Takt geklatscht. Den Begrüßungsworten von Katalin Horvath ,,Wir haben das Gefühl, wir sind hier richtig” konnten die Gäste nur zustimmen. Diese hatten sich bewusst für einen Abend im Folk- und Gipsystil entschieden, wurden aber dennoch immer wieder überrascht. Gleich der Donau, die einmal sanft ihrem Weg folgt, mal als stürmisches Gewässer durch schroffe Felsen muss, erklingt die Musik in einem Wechselspiel von temperamentvollen Liedern aus dem feurigen Ungarn zu rumänischer Melancholie, die von Sehnsucht und gebrochenen Herzen erzählt.

Was neben den künstlerischen Talenten auf Instrument und Stimmband, ebenfalls für diese besondere Stimmung sorgte, war zweifelsfrei die unübersehbare Leidenschaft mit der die Harmonists auf der Bühne spielten. Voller Seele steckten sie alle Lebensfreude in die überschwinglichen Stücke und wogen sich in Wehmut zu sentimentalen Melodien. ,,Die Jungs verstehen die Texte zwar nicht ohne meine Übersetzung, aber sie haben sich auch sofort in die Musik verliebt”, erzählte Horvath.

Der stimmungsvolle Abend in Marbach war in jedem Fall gelungen und hinterließ ein ebenfalls verliebtes Publikum, das eine Menge an Lebensfreude aus der Musik der Hot Club Harmonist mitgenommen hat.