Marbach Ein faszinierender Tag im Tonstudio

„Schon ein paar Mal haben wir uns um einen Konzert-Workshop bestehend aus vier Schulen beworben“, erklärte Cronauer nach dem Aufnahmetag die Entstehungsgeschichte. Das habe nicht geklappt, dafür sei der Schülerband ein Tonstudio-Workshop angeboten worden. Zu dieser fantastischen Chance brach die Gruppe dann an einem Donnerstagmorgen nach Stuttgart auf. „Das ist ein Studio, wo schon Größen der Musikbranche ihre Aufnahmen gemacht haben“, erklärte Cronauer die Vorab-Faszination. Im Gebäude des SWR betraten sie einen hohen, mit Mikros verkabelten Raum, der den Schriftzug „SWR Big Band“ an der Wand trägt. Die erste Herausforderung für die SWR-Crew gab es gleich zu Anfang. Denn die Profiband musiziert dort mit 17 Mann, also mit nicht mal der Hälfte der Ankömmlinge. „Wow, so viele Saxophone in einer Band!“, stellten die Profis fest. Aber die Vielzahl an jungen Musiker unterzubringen, war für die Fachleute kein Problem. Vom expliziten Arbeiten waren die Gäste von Anfang an begeistert.