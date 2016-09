Marbach - Der Lila Logistic Charity-Bike-Cup lotste im vergangenen Jahr nicht nur Radstars wie André Greipel nach Marbach. Das Event brachte auch Geld für gute Zwecke. So profitierte unter anderem das Jugendhaus der Schillerstadt von den Erlösen. 1000 Euro gab es Anfang 2016 für den Jugendtopf, sogar 3000 Euro für den Aufbau eines abenteuerpädagogischen Erlebnisparcours rund ums planet-x. Letzterer nimmt nun langsam Gestalt an. Georg Stenkamp, Leiter der Einrichtung, kann zwar nichts versprechen, hofft aber, dass sämtliche Elemente vom kommenden Frühjahr an genutzt werden können.

Diesen Zeitplan hält auch Mark Lange für realistisch. Der Sozialarbeiter an der Uhlandschule hatte die Idee, einen solchen Parcours in Marbach anzubieten. „Wir haben in den letzten Jahren viel im erlebnispädagogischen Bereich gemacht“, erklärt er. Allerdings mussten die Aktionen meist in Räumen oder auch mal auf dem Pausenhof über die Bühne gehen. Dabei müsse man das Material immer aufs Neue herbeischaffen, sagt Mark Lange. Also schlug er vor, das Gelände beim Jugendhaus für die Übungen zu nutzen. „Wir wollten das zentral verorten“, erläutert er. Zudem können die einzelnen Elemente hier in einer Hütte gelagert und somit frei verfügbar gemacht werden. Mehr Platz und damit mehr Möglichkeiten für Varianten stehen obendrein zur Verfügung. Wobei nicht jeder nach Lust und Laune den Parcours aufbauen und nutzen kann. „Das ist kein Spielplatz“, betonen Mark Lange und Georg Stenkamp unisono. Man brauche nämlich eine Anleitung.

Eine entsprechende Fortbildung hat neben Lange selbst Ulrike Nolte, Schulsozialarbeiterin im Bildungszentrum, in der Tasche. Folglich sollen sich in den Parcours zunächst nur die Klassen der Uhlandschule sowie die der Anne-Frank-Realschule und der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule wagen dürfen. „Theoretisch ist die Anlage aber für alle da“, betont Mark Lange. Wenn geschultes Personal mit dabei ist, können früher oder später auch Teams vom FSG und dem Jugendhaus über Slacklines balancieren oder sich durch einen Zick-Zack-Parcours aus Holzpfosten kämpfen. Georg Stenkamp kann sich zudem vorstellen, dass sich Vereine nach einer Einweisung ebenfalls in puncto Teambuilding beim planet-x fit machen.

Denn darum geht es bei all dem: Im Verbund Lösungen dafür zu finden, wie die Aufgaben gemeistert werden können, erklärt Mark Lange. So muss zum Beispiel eine Hütte, die zugleich als Stauraum dienen wird, überwunden werden. Das funktioniert nur, wenn die Jugendlichen gemeinsame Sache machen. Weil Elemente wie die Slacklines bereits angeschafft wurden, können erste Aktionen schon jetzt stattfinden, sagt Mark Lange. Allerdings rät der Fachmann davon ab, zu oft ins Gelände zu gehen. Denn der Ausflug in den Parcours solle schließlich etwas Besonderes sein.