Marbach Ein einfacher Mann, der rechtzeitig die Gefahr erkannte

Georg Elser ließ sich nicht durch die Propagandamaschinerie und die unzähligen Lügen beeinflussen. Der als „detailversessen und perfektionistisch“ beschriebene Schreiner plante das Attentat minutiös über ein Jahr hinweg. Doch da hatte der Krieg schon begonnen. Mit seinen Ausführungen verdeutlichte Ziller, weshalb Elser aus einer Reihe von Widerstandskämpfern herausrage, warum dem Mann über Jahrzehnte hinweg die Anerkennung versagt blieb und weshalb sich sein Heimatort mit der Aufarbeitung der Geschehnisse so schwer tat. Er zeichnete das Bild eines selbstbewussten Menschen, dessen Drang nach persönlicher Freiheit charakteristisch war und der sich nicht einengen lassen wollte. Er beschrieb weiter die Situation Elsers in über fünfjähriger Einzelhaft, die mit der Ermordung am 9. April 1945 im KZ Dachau endete, gab Einblicke in Elsers Motive und versuchte auch die Situation derer sensibel nachzuzeichnen, die mit Elser privat in Kontakt gestanden waren. Aufgrund dieser Tatsache seien nämlich viele Königsbronner von den Nazis brutal verhört und gegängelt worden. Elser wurde zudem lange Zeit selbst von Widerständlern diffamiert und fälschlicherweise als Werkzeug der SS oder des britischen Geheimdienstes fehlinterpretiert.

Das ethisch schwierige Motiv eines Attentats aber, das auch unschuldige Menschen in den Tod reißt, obwohl Millionen gerettet werden sollen, verlangt nach klaren Worten. Ziller lieferte sie, indem er betonte, dass die Tat 1939 unter der Willkür und Herrschaft von Tyrannen, die die Menschenrechte außer Kraft gesetzt hatten, gerechtfertigt gewesen sei. „Nicht aber in heutiger Zeit unter demokratischen Gesetzen und freiheitlichen Bedingungen“, so der Redner, der verlangte: „Wir müssen soweit kommen, dass wir Gewalt nie mehr als Lösung brauchen.“