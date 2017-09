Marbach Ein Chor singt für Kinder in Not

Marbach - Wenn es um das Ziel geht, Kindern aus brasilianischen Elendsvierteln zu einem besseren Leben zu verhelfen, dann ist sich Gerhard Rall keineswegs zu schade dafür, Spendengelder zu akquirieren. Eine Aufgabe, der der Hainbuch-Firmenchef mit Leidenschaft nachgeht. „Ich könnte sie eigentlich zu meiner Hauptaufgabe machen, wären da nicht noch andere wichtige“, sinniert Rall und betont: „Ich geniere mich nicht, aufsässig zu sein, weil es um einen guten Zweck geht.“ Dass er den Vorteil habe, „viele Leute zu kennen, die weit weg von der Armutsgrenze leben“, hat dem Fördervereinsvorsitzenden von Stückchen Himmel geholfen, das Projekt in Brasilien finanziell am Laufen zu halten. Denn die Kosten für das eigenständig geleitete Projekt, das sich für Kinder, die am Rande einer Favela im ärmsten Stadtviertel von Aracaju leben, engagiert, braucht Geld.