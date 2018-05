Marbach Ein buntes Fest zum Doppeljubiläum

Das Grußwort für den Schulträger, den Gemeindeverwaltungsverband, hielt der Affalterbacher Bürgermeister Steffen Döttinger in Vertretung für seinen erkrankten Marbacher Kollegen Jan Trost. „Die Uhlandschule hat sich in Marbach und Umgebung einen super Ruf erworben und leistet eine ebenso wichtige wie unverzichtbare Aufgabe“, lobte er. Trotz Inklusion brauche man wegen der großen Verschiedenartigkeit der Kinder immer noch sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen, wie die frühere Sonder- beziehungsweise Förderschule heute genannt wird. Davon zeigte sich Hubert Haaga, Leiter des Staatlichen Schulamts in Ludwigsburg, überzeugt.