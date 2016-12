Marbach Ein bunter Mix beim Fest der Liebe

Mit dabei war auch Cornelia Keiper, die seit 25 Jahren in der Flüchtlingsarbeit tätig ist und seit Dezember als Minijobberin für die Stadt in Sachen Integration unterwegs ist. Im Januar wird ihr festes Beschäftigungsverhältnis beginnen. Die Zeit bis dahin nutze sie, die Menschen kennen zu lernen, erklärt sie. Von der Atmosphäre unter den Leuten in Marbach ist sie ganz angetan. Und Ereignisse wie das Fest an Heiligabend legten eine bessere Basis dafür, dass das Zusammenleben funktioniert, betont Cornelia Keiper. Das denkt auch Arroudj. Er fährt deshalb auch eine Strategie der Prävention, damit Konflikte gar nicht erst hochkochen.

Das scheint zu funktionieren. Denn bei dem Weihnachtsfest verbringen unter anderem Syrer, Afghanen, Kurden und Deutsche friedlich ein paar Stunden miteinander. Mit knurrendem Magen muss auch keiner den Saal verlassen. Jede Familie hat etwas gebacken. Das Essen wurde in Buffetform an einem langen Tisch aufgereiht, an dem sich jeder bedienen kann. Kaffee steht ebenfalls bereit, einen Kasten Bier hat Slimane Arroudj auf die Schnelle auch noch organisiert, der Hausmeister Getränke spendiert. Auch die Drogerie Müller zeigte sich großzügig und hat extra für die Feierlichkeit Dekoartikel zur Verfügung gestellt, mit denen nun der Raum geschmückt ist. Komplett wird die weihnachtliche Stimmung durch den kleinen Christbaum in der Ecke und die Teelichter, die auf den Tischen brennen. Außerdem läuft orientalische Musik im Hintergrund. Es seien aber auch schon deutsche Weihnachtslieder gespielt worden, sagt Slimane Arroudj. Ferner habe eine Gruppe von Syrern einen Weihnachtstanz aufgeführt.

Rund 50 Leute haben über den Nachmittag verteilt im Art-Hotel vorbeigeschaut, schätzt Slimane Arroudj. Darunter naturgemäß viele Personen, die mit den Lehren Jesu und damit dem Ursprung von Weihnachten eigentlich nichts am Hut haben. Schließlich seien unter allen 142 Flüchtlingen, für die die Kommune zuständig ist, lediglich vier Christen, sagt Slimane Arroudj. Dass eine Weihnachtsparty aber auch bei Moslems einen so großen Anklang findet, ist für ihn nicht erstaunlich. In den Heimatländern der Neu-Marbacher werde dieses Fest auch zusammen mit den Christen gefeiert. Dort laufe das Ganze aber doch anders ab, weshalb Slimane Arroudj den Neuankömmlingen zeigen wollte, wie in Deutschland Weihnachten begangen wird.

Er hat die Veranstaltung aber auch gestemmt, damit für die Kinder etwas geboten ist und die Familien an diesem besonderen Tag etwas Spezielles erleben – und ihn auch nicht allein verbringen müssen. Ferner hofft Arroudj, dass so ein Fest dazu beiträgt, andere Kulturen und Religionen zu akzeptieren.