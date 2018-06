Marbach Ein Briefkasten bleibt mal wieder länger leer

Dabei würden verschiedene Rekrutierungskanäle bemüht. „Allerdings ist es in der gegenwärtigen Arbeitsmarktsituation nicht einfach, geeignete Kräfte für die Brief- und Paketzustellung zu finden. Deshalb ist die Personaldecke in einzelnen Zustellungsstützpunkten manchmal sehr dünn“, erklärt Hugo Gimber. Leider sei dieser Engpass derzeit auch an den Standorten in Marbach und Oberstenfeld zu beklagen. „Aufgrund unvorhersehbarer, kurzfristiger Personalausfälle kam es in den letzten drei Wochen in einigen von diesen beiden Zustellstützpunkten aus versorgten Zustellbezirken zu Verzögerungen, auch in der Affalterbacher Straße in Marbach“, konstatiert der Sprecher des Logistik-Riesen. Die Postboten würden deshalb aktuell von Kollegen aus anderen Standorten und Kräften aus der Verwaltung unterstützt.

Hendrik Lüdke vermutet jedoch, dass die Personal- und Zustellungsprobleme bei der Post auch hausgemacht sind. „Mit der Privatisierung fing das ,Unglück’ an, sprich die Leistungsverschlechterung. Das Profitdenken zugunsten der Aktionäre und damit Besitzer der Post führte zu immer größeren Zustellbezirken, zu geringeren Löhnen und zu unmotivierten Postlern“, erklärt der Marbacher Stadtrat. Der Post-Sprecher Hugo Gimber berichtet, auf die angeblich schlechte Bezahlung der Austräger angesprochen, dass der Einstiegslohn einer ungelernten Kraft bei 12,22 Euro liege. Im Oktober gebe es eine Erhöhung.

Was beim Ausfall eines Zustellers passiert

Falls bei der Post ein Zusteller nicht arbeiten kann, steht grundsätzlich eine Ersatzkraft bereit, beteuert Pressesprecher Hugo Gimber. Allerdings: Bei sehr kurzfristigen Ausfällen gelinge es nicht immer, jemanden zu finden, der einspringen kann. Dann greife man auf die Kollegen aus den Nachbarbezirken zurück. „Sie stellen zusätzlich zum eigenen Bezirk auch Teile des Bezirks des fehlenden Kollegen zu. Dabei kann es vereinzelt vorkommen, dass die Mitarbeiter innerhalb der täglich zulässigen Höchstarbeitszeit nicht alle Sendungen zustellen können und sie die Zustelltour abbrechen müssen“, erklärt Hugo Gimber. In dem Fall seien die Kollegen angehalten, am nächsten Tag dort weiterzumachen, wo sie am Vortag aufgehört haben. „So wird ausgeschlossen, dass Kunden an mehreren aufeinander folgenden Tagen keine Post bekommen“, erklärt Hugo Gimber. Dass zehn Tage keine Zustellung erfolgt, wie von einem Mann in der Affalterbacher Straße in Marbach behauptet, könne im Prinzip nicht vorkommen. Richtig sei aber, „dass es dort knirscht“. Die Bewohner von Wohnungen mit hohen Hausnummern hätten am Freitag vor acht Tagen letztmals Briefe erhalten und dann erst wieder ab Mittwoch vergangener Woche. „Wir versuchen aber alles, dass es da wieder rundläuft“, versichert der Sprecher der Post.