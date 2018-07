Marbach Ein Aussichtspunkt wird aufgewertet

Marbach - An „einem der schönsten Aussichtspunkte in der Region mit einem Blick vom Stromberg bis fast nach Stuttgart“, so der Erste Beigeordnete der Stadt, Gerhard Heim, fand gestern der erste Spatenstich für die neue Aussichtsplattform am Panoramaweg oberhalb des Krankenhauses statt. Die Arbeiten indes sind schon ziemlich weit fortgeschritten, wie auch der Vorsitzende des Verbands Region Stuttgart, Thomas Bopp, mit einem Schmunzeln anmerkte. Doch wegen der übernächste Woche beginnenden Bauferien habe man schon möglichst viel zuvor machen wollen, erklärte der Bauamts-Mitarbeiter Roland Kübler, der die neue Plattform auch in Eigenregie geplant hat. Ende September soll alles fertig sein, die Einweihung schließt sich dann im Oktober an.