Marbach Ein Abend im Zeichen der besonderen Lebensretter

Ganz besonders große Anerkennung gab es für Eugen Holzwarth, der bereits 100 Mal Blut gespendet hat – in insgesamt 50 Jahren. „Meine Mutter war aktives Mitglied beim DRK in Steinheim, sie hat mich im Alter von 18 Jahren zum ersten Mal zum Blutspenden mitgenommen“, erinnert er sich. Anfangs hat er ein bis zwei Mal im Jahr gespendet, zuletzt sogar öfter. In seiner Familie war es üblich, sich auf diese Art und Weise zu engagieren. Meist nimmt er die Termine in Marbach wahr, „aber manchmal gehe ich auch nach Steinheim, zum Gedenken an meine Mutter“. Ihm gehe es immer gut, nachdem er Blut gespendet habe, er sei auch nicht besonders müde hinterher. „Und wenn ich nach dem Blutspenden keine Post vom Blutspendedienst erhalte, weiß ich, es ist alles in Ordnung.“

Das bestätigt Thomas Holzwarth, DRK-Bereitschaftsleiter: „Spender, bei denen durch die Blutuntersuchung eine Infektionskrankheit festgestellt wird, bekommen später einen Brief zugeschickt, mit der Bitte, sich beim Arzt vorzustellen.“ Vor der Blutspende gilt es zunächst, einen Fragebogen rund um die eigene Gesundheit auszufüllen: „Dabei geht es darum, das Risiko von Infektionskrankheiten auszuklammern“, sagt er weiter. In diesem Jahr sei sogar ein Aufenthalt in Spanien direktes Ausschlusskriterium gewesen, weil dort eine Infektionskrankheit grassierte.

Für Esther Maier, ebenfalls DRK-Bereitschaftsleiterin, sind die Dienste bei den Blutspendeaktionen die schönsten. Etwa 22 bis 24 DRK-Mitglieder sind bei den Terminen im Einsatz, es kommen jedes Mal rund 130 Spender, „die vom ersten Moment bis zum Schluss von uns versorgt und betreut werden“. Manchmal geht es auch lustig zu, beispielsweise wenn ein Spender den anderen auf der Nachbarliege mit Blick auf den Blutbeutel fragt: „Ist da auch Blut dabei?“ Und sie erinnert sich, dass im Jahr 1960 die erste Blutspendeaktion im EVS-Kraftwerk stattfand.

Bei einer Spende wird ein halber Liter Blut abgenommen, das dauert etwa acht Minuten. Anschließend soll man etwas ruhen, Erstspender müssten das sogar zwingend tun und danach gibt es noch etwas zu essen, zur Stärkung. In Marbach finden die Aktionen im Friedrich-Schiller-Gymnasium statt, die Räume sind barrierefrei zu erreichen und man kann die Küche mitnutzen. Langjährige Blutspender kennen aber auch die Unterschiede zwischen den einzelnen DRK Ortsvereinen und entscheiden sich manchmal auch ganz bewusst für einen bestimmten Ort zur Spende – weil dort beispielsweise das Essen besonders lecker ist.