Marbach EgeTrans geht trotz Trump nach Mexiko

onald Trump tritt erst am heutigen Freitag sein Amt als US-Präsident an. Aber schon vorher hatte er via Twitter seine Botschaften verbreitet. Er kündigte etwa Strafzölle für Automobilkonzerne an, die Jobs im Billiglohnland Mexiko schaffen, anstatt in den USA. Ungeachtet dessen richtet die Marbacher Firma EgeTrans in Santiago de Querétaro erstmals ein Büro in Mexiko ein. Es liegt damit genau in einer der Wachstumsregionen, in denen auch Automobilbetriebe und deren Zulieferer ansässig sind.

Für EgeTrans ist der verstärkte Einstieg in Mexiko der logische Schritt. „Nach den USA ist dort inzwischen der zweitwichtigste Markt für uns – Mexiko liegt damit noch vor Kanada, aber von dort sind viele Kunden mit der Produktion nach Mexiko gewechselt“, erzählt Peter Steinmüller, Geschäftsführer des international operierenden Logistikunternehmens, das seit 2001 auch eine Tochtergesellschaft in Chicago unterhält und inzwischen weltweit rund 120 Mitarbeiter beschäftigt.

Lieferketten für die Kunden optimal zu gestalten, sei auch in Mexiko gefragt, so Steinmüller. Schließlich seien in Querétaro, etwa 200 Kilometer nördlich von Mexico-City, eine ganze Reihe von Branchenriesen vertreten. „Dort produzieren neben Automobilherstellern auch Flugzeugbauer und andere Sparten der Schwerindustrie.“

Die Kritik des neuen US-Präsidenten Donald Trump kann Peter Steinmüller zum Teil nachvollziehen. In den USA gebe es Gebiete wie den früheren Stahlgürtel von Pittsburgh bis Chicago, die wirtschaftlich völlig ausgeblutet sind. Jobs zu schaffen, sei tatsächlich das Gebot der Stunde. „Trump sagt es auf eine rüpelhafte Weise, aber im Grunde hat er recht“, bemerkt Steinmüller und erwähnt Baggerschaufeln, deren manuelle Herstellung in Mexiko weniger kostet als die Produktion per Roboter in den USA. Solche Entwicklungen stimmten ihn persönlich bedenklich. Allerdings glaubt Peter Steinmüller nicht, dass Donald Trump „von einem Tag auf den anderen“ das zerschlagen kann, was sich in Mexiko entwickelt hat. „Man muss auch sehen, dass längst nicht alles, was dort hergestellt wird, in die USA geliefert wird.“ Vieles laufe auch für China und Südamerika vom Band. Und auch nach Europa werde exportiert. „Wir organisieren zum Beispiel den Transport von Komponenten für einen Automobilbauer in Affalterbach.“

Feste Geschäftsbeziehungen unterhält EgeTrans bis jetzt mit einem Hersteller von Landmaschinen und Motoren, der sieben Werke in Mexiko betreibt. Es gibt aber auch eine Reihe anderer Kunden, so beliefere EgeTrans unter anderem die staatliche Münzprägeanstalt, erzählt Peter Steinmüller. In dem Büro in Santiago de Querétaro werden sich drei Mitarbeiter um die Geschäfte kümmern, zwei Mitarbeiter aus Marbach seien derzeit dort, um die neuen Kollegen einzuarbeiten. In den USA beschäftige EgeTrans 15 Angestellte. Er sehe die Globalisierung als Chance für sein Unternehmen, sagt Steinmüller. Ob man das Wachstum weiter in Richtung China oder Brasilien ausdehne, müssten die weiteren Entwicklungen zeigen. Dabei spiele freilich auch die Politik Donald Trumps eine Rolle. „Wir haben bisher flexibel auf die Märkte reagiert – und werden das auch weiter tun“, sagt Peter Steinmüller, der steigendes Wachstum in den USA erwartet.