Marbach Dorthin, wo die Hölle angebohrt wurde

Heute ist das Gelände verlassen. Jürgen und Ruth Haberhauer haben es auf ihrer Reise gesucht, gefunden und fotografiert. Die verlassenen Industrieruinen verströmen einen ganz eigenen Charme – wie so vieles, was die beiden unterwegs entdeckt und mit der Kamera festgehalten haben.

Denn: Die Region ist nicht unbedingt ohne Wenn und Aber schön. „Die Gegend ist sehr kaputt“, berichtet Ruth Haberhauer. „Durch den Nickelabbau ist das schon übel teilweise.“ So mischt sich dann Industrieruine mit strahlend blauem Himmel oder auch Containerhafen mit Sonnenuntergang, in Murmansk grüßt der 35 Meter hohe Alyosha vom Hügel, auf der Klosterinsel Walaam reicht der Blick auf den Ladogasee, der einem Meer gleicht, da er immerhin 30-mal so groß wie der Bodensee ist. Dort haben Haberhauers nicht nur die heiligste Kirche des orthodoxen Russlands fotografiert – sondern auch atemberaubende Landschaft.

Ebenso übrigens wie an der Grenze zwischen Russland und Finnland – wobei es dort nicht nur die Landschaft in sich hat, sondern auch ihre Bewohner: Braunbären. Auch diese haben Haberhauers vor die Linse bekommen – und zwar, indem sie mehrere Nächte in einer kleinen Hütte gesessen und gewartet haben. „Da oben gibt’s zuhauf Braunbären“, sagt die Lehrerin.

Die meisten Nächte auf ihrer Reise hat das Ehepaar aber im eigenen Auto verbracht. Die komplette Reise sind sie mit ihrem Land Rover Defender gefahren – mit jeder Menge Kisten und Dachzelt. Letzteres stammt übrigens noch vom VW Bus von Jürgen Haberhauers Eltern. „Mit dieser Ausrüstung sind wir eine Weile autark“, sagt der Marbacher. Zumal es in Russland auch erlaubt ist, sich mit dem Auto einfach irgendwo hinzustellen, um dort ein Feuer zu machen und zu übernachten. Ruth Haberhauer: „So ein Auto mit Dachzelt ist super, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen.“ Immer wieder mal waren die beiden Marbacher auch bei Einheimischen zu Gast. So haben sie auch viele Infos bekommen, wie ihre Reisestrecke weitergehen oder was man noch anschauen könnte.

Und natürlich, was man noch fotografieren könnte. Wer übrigens letztlich welches Foto gemacht hat – Ruth oder Jürgen Haberhauer – lässt sich im Nachhinein nicht mehr unbedingt sagen. Die beiden reisen mit mehreren Kameras. „Bei manchen Bildern können wir es zuordnen, bei manchen nicht.“