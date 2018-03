Marbach DLA steht jetzt unter Denkmalschutz

„Die Aufgaben des Denkmalpflegers und die des Archivars haben etwas gemeinsam, beide müssen entscheiden, was unbeschadet auf die Nachwelt kommen soll. Dass das Archivgebäude des Deutschen Literaturarchivs künftig der Ort sein soll, an dem sich beider Wege kreuzen, freut uns und ehrt die Architekten“, so Professor Ulrich Raulff, Direktor des DLA. Zum vergleichsweise jungen Alter des Gebäudes ergänzt der Präsident des Landesamts für Denkmalpflege, Professor Claus Wolf, und er wirbt damit für das neue Denkmal in Marbach: „Noch immer ist die Vorstellung von Denkmalpflege vom Schutz des Altehrwürdigen geprägt. Die Verwunderung über junge Kulturdenkmale wie das DLA ist oft sehr groß. Doch auch diese Bauten haben schon ihre Geschichte.“ Man sei stolz auf die Auszeichnung. Mit dem Denkmalschutz komme bei den anstehenden Sanierungen aber auch eine weitere Herausforderung auf die Einrichtung zu, erklärt Dagmar Janson, die stellvertretende Direktorin. „Wir haben das Gebäude in den vergangenen Jahrzehnten immer sorgfältig gepflegt und neuen Nutzungen angepasst.“ Dies soll auch weiter gewährleistet sein.