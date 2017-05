Marbach Die Zukunft seiner Kinder liegt ihm am Herzen

Nach Marbach kommt er immer an den Markttagen, also mittwochs und samstags von 8 bis etwa 13 Uhr. Am Dienstag und Donnerstag ist er in Sindelfingen unterwegs, um seine Zeitungen zu verkaufen. Boho ist Verkäufer der Zeitung Trott-war, wie sich die Straßenzeitung im Südwesten Deutschlands nennt (siehe Kasten). „Zurzeit schlafe ich beim Vertriebschef der Zeitung“, sagt Boho bescheiden. Dafür ist er sehr dankbar, eine Zeit lang hat er auch im Freien geschlafen, wenn er in Deutschland war, um zu verkaufen.

Immer zu Monatsbeginn erscheint die neue Ausgabe. Dann kommt er für zwei bis drei Wochen nach Deutschland, bis er alle Zeitungen verkauft hat. Anschließend fährt er für rund zehn Tage nach Hause, zu seiner Familie. Tschechien ist sein Zuhause, ein kleines Dorf namens Hodejov. Dort warten seine Frau und zwei Kinder auf ihn – eine zehnjährige Tochter und ein elfjähriger Sohn. Mit dem Geld, das er durch den Verkauf der Zeitung verdient, bezahlt er dort die Miete. „Und bald geht die Tochter von der Schule aus ein paar Tage weg, das kostet auch“, berichtet der Trott-war-Verkäufer. Am liebsten würde er eine Ausbildung zum Altenpfleger machen, aber es fehle ihm das Geld für die Schule. „Altenpflege mache ich gerne“, sagt er, in der Heimat kümmert er sich auch um seine Eltern. Es ist aber schwer für ihn, auf die Ausbildung zu sparen, da das meiste Geld für die Miete und die Bildung seiner Kinder ausgegeben wird. „Ich vermisse mein Dorf und würde gern früher wieder nach Hause gehen. Ich telefoniere oft mit meiner Frau.“ Seine Kinder fragen ihn oft: „Wann kommst Du?“ Er hofft sehr, dass seine Kinder einen guten Schulabschluss und eine Ausbildung machen. „Sie lernen sehr fleißig“, sagt er stolz.