Marbach - Dass Autos und Lastwagen mit ihren Abgasen die Luftqualität mindern, ist im öffentlichen Bewusstsein längst verankert. Unterschätzt werde aber, dass auch Baumaschinen der Umwelt zusetzen, findet die Gruppe Puls im Marbacher Gemeinderat. Dabei würden Menschen, die sich in der Nähe von Baustellen aufhalten oder dort leben, durch die Geräte zusätzlich belastet. Deshalb haben die Puls-Vertreter Hendrik Lüdke und Benjamin Flaig gefordert, Aufträge künftig nur noch an Unternehmen zu vergeben, die sich verpflichten, Baumaschinen mit Rußpartikelfilter einzusetzen. Das Thema kam nun im Ausschuss für Umwelt und Technik auf den Tisch. Mit dem Ergebnis, dass das Ganze nicht abschließend entschieden wurde. Puls zog seinen Antrag in der Sitzung zurück. Der Bauamtsleiter Dieter Wanner hatte zuvor klargemacht, dass die Zeit dafür noch nicht reif ist.

„Das hört sich zunächst gut an. Aber wenn man näher einsteigt, merkt man, wo überall die Schwierigkeiten liegen“, erklärte Wanner. „Der entscheidende Punkt aus unserer Sicht ist aber, dass der Markt das noch gar nicht liefern kann.“ Die Hersteller seien nicht so weit. „Deshalb wäre die Forderung, wie sie im Antrag formuliert ist, gar nicht erfüllbar“, stellte Dieter Wanner fest. Das habe auch die feinstaubgeplagte Stadt Stuttgart bestätigt. Sollte man einen entsprechenden Passus in einen Auftrag aufnehmen, erhalte man entweder überhaupt kein Angebot oder man müsse eine Firma zum Zuge kommen lassen, die die Anforderungen gar nicht umsetzen kann.

Der Chef des Bauamts wies jedoch darauf hin, dass sich die Lage bald ändern dürfte. Der Gesetzgeber habe die Sache aufgegriffen und eine Luftqualitätsverordnung für Baumaschinen in Kraft gesetzt. Dabei wird der Einsatz von Geräten mit Dieselmotoren auf Baustellen in Gebieten mit Luftreinhalteplan geregelt. Je nach Leistungsklasse müssen bestimmte Vorgaben erfüllt werden. Die können zum Beispiel erreicht werden, indem bis zum 1. Januar 2017 ein so genanntes Partikelminderungssystem eingebaut wird. „Ich denke, das ist der erste Schritt“, hielt Wanner fest. Und es sei auch nur eine Frage der Zeit, bis der Markt darauf reagiere. Denn die Hersteller müssten nun ihren Maschinenpark auf den gesetzlich geforderten Stand bringen.

Lüdke wollte aber so lange nicht warten. Er wünschte sich, bei Ausschreibungen zumindest den Einsatz emissionsärmerer Maschinen festzulegen – nachdem die neue Verordnung nur für Gebiete mit Luftreinhalteplan gelte. Im Übrigen sei es auch möglich, ältere Modelle nachzurüsten. „Das wird sich entwickeln“, bat Dieter Wanner um Geduld. Außerdem gebe der gesetzliche Rahmen solche Forderungen momentan nicht her. „Da sollten wir uns nicht auf Glatteis begeben“, warnte er. Er habe aber viele Firmen gefunden, die Filter nachrüsten könnten, ließ Lüdke nicht locker. Auch Jürgen Waser von den Grünen meinte, dass das technisch machbar sei. Solche Systeme kämen schließlich sogar in kleinen Autos zum Einsatz. „Da steht Aussage gegen Aussage. Ich kann keine Entscheidung treffen“, sagte Dieter Zagel (SPD). Schließlich zog Lüdke den Antrag doch zurück. Der Bürgermeister Jan Trost hatte zuvor versichert, das Thema erneut aufs Tapez zu bringen, wenn sich die Vergabeordnung entsprechend geändert hat.