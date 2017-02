Marbach Die Stadt kommt im Neubaugebiet kaum zum Zug

Wobei der Kommune über den so genannten Flächenabzug zumindest ein gewisser Anteil an Grundstücken zufallen wird, mit dem sie frei schalten und walten kann, gibt der Erste Beigeordnete Gerhard Heim zu bedenken. Allerdings braucht sie die Areale unter anderem dafür, die geplante Kita und den ebenfalls vorgesehenen Supermarkt umsetzen zu können. Wie viel Fläche dann am Ende für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stehen könnte, lasse sich schwer abschätzen, sagt Jan Trost. Ziel sei aber auf alle Fälle, Wohnraum für Leute zu schaffen, die über ein sehr geringes Einkommen verfügen oder auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Darüber hinaus habe man entschieden, das Gebiet zwar städtebaulich attraktiv zu gestalten, aber auch auf eine gewisse Verdichtung zu setzen. Letzteres habe zur Folge, dass 70 Prozent der Immobilien dem Geschosswohnungsbau zuzuordnen sein werden. Beim Rest handele es sich um Einfamilien- und Reihenhäuser. Dieses Konzept ermögliche es, dass die Preise in dem Areal zumindest einigermaßen erschwinglich und auch von Durchschnittsverdienern zu stemmen seien. Doch klar sei auch, dass die Nachfrage nach Wohnflächen derzeit riesig sei, aber Marbach kein Angebot unterbreiten könne. Sprich: Schnäppchenjäger werden an der Affalterbacher Straße wohl in die Röhre schauen.

Nachholbedarf besteht durch das neue Wohngebiet in der Schillerstadt auch in puncto Nahversorgung. Deshalb hat der Gemeinderat beschlossen, auf dem Areal Platz für einen Einkaufsmarkt freizuhalten (wir berichteten). Und potenzielle Betreiber stehen offenbar Schlange. „Hier ist die Nachfrage sehr, sehr hoch“, sagt der Bürgermeister. Allerdings seien mit den Interessenten nur lose Gespräche geführt worden. Erst wenn klar ist, wie die Bauabschnitte ausgestaltet sind, werde man konkrete Verhandlungen starten.