Marbach Die Sitten auf den Straßen werden rauer

Rohheitsdelikte: Der Blick auf die Zahlenkolonnen der Polizei zeigt, dass es rauer zugeht in der Schillerstadt. Genau 111 Rohheitsdelikte wurden 2017 gezählt. Das sind 42 mehr als im Jahr zuvor. Die Ereignisse waren mal mehr, mal weniger gravierend. Erfasst wurde in der Statistik beispielsweise, dass jemandem gewaltsam ein Sixpack in der Bahnhofstraße entrissen wurde, aber auch ein Überfall auf die Schilleria. Schlagzeilen machte zudem ein Fall, der sich im Kaufland abspielte: Ein Dieb ließ dort sechs teure Fitness-Uhren mitgehen, wurde von einem Detektiv gefasst, ehe er sich losreißen konnte und zum Neckar floh. „Der Fall konnte geklärt werden“, sagte Peter Kolwe. Körperverletzungen: Der Marbacher Revierleiter wies darauf hin, dass in dieser Unterkategorie 86 Delikte zu verzeichnen seien. 14 davon sind unter der Rubrik „gefährlich“ eingestuft, weil entweder mehrere Personen den Täterkreis bildeten oder mit einem Hilfsmittel auf jemanden eingedroschen wurde. „Das ist nichts Auffälliges. Im Vorjahr hatten wir zehn“, sagte Peter Kolwe. „Auffällig sind aber die Zahlen bei der einfachen Körperverletzungen. Da hatten wir einen Anstieg von 40 auf 68“, stellte der Chef der Polizei in der Schillerstadt fest. Rund gehe es schwerpunktmäßig im Umfeld des Bahnhofs, aber auch in der Rielingshäuser Straße oder der Güntterstraße. Überwiegend sei dabei Alkohol im Spiel. In Marbach, aber auch landesweit verhalte es sich so, dass eine Verlagerung der Vorfälle in den öffentlichen Raum stattfinde, konstatierte Kolwe. Er könne sich vorstellen, dass sich dieser Umstand auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung auswirkt. Woran das vermehrte Auftreten solcher Straftaten auf der Straße liegt? „Das ist schwierig zu beantworten“, sagte Peter Kolwe auf Nachfrage des Grünen Sebastian Engelmann. Es hänge sicher auch mit der Flüchtlingswelle zusammen. Die Asylsuchenden hielten sich oft im Freien auf. „Es lässt sich aber nicht richtig greifen“, räumte er ein. Flüchtlinge: 24 Asylsuchende wurden in Marbach einer Straftat verdächtigt. Insgesamt hatten 94 Ausländer 2017 in der Schillerstadt mutmaßlich etwas auf dem Kerbholz. „Damit sind Asylbewerber nicht überproportional vertreten“, erklärte Peter Kolwe. Mit den drei großen Unterkünften am Bahnhof, in der Heckenstraße und im Art-Hotel gebe es so gut wie keine Probleme. In Richtung Heckenstraße habe man noch nie ausrücken müssen, im Art-Hotel habe man einmal wegen einer psychisch kranken Person einschreiten müssen. „Das kann passieren“, meinte Peter Kolwe. Dass es mit den Flüchtlingen so gut laufe, sei ein großes Verdienst des Arbeitskreises Asyl, der hervorragende Arbeit leiste.