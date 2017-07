Marbach Die Schulzeit verfliegt schnell

Das Motto des Abends lautete „Oscarverleihung“ – alle Abschlussklassen bereiteten verschiedene Kategorien vor, in denen sie ihre Lehrer mit auszeichneten: „Wir verleihen Oscars für herausragende Lehrerpersönlichkeiten, die uns durch unsere Schullaufbahn begleitet haben“, so Enrico Lo Bello. Die Klassen zeichneten ihre Lieblingslehrer unter anderem in den Kategorien „sympathischster Lehrer“, „bester Motivationstrainer“ und „bester Lebensvorbereiter“ mit einem Preis aus. „Es ist schön zu sehen, wie die Lehrer etwas zurückbekommen, sie mussten uns lang ertragen“, scherzt Enrico Lo Bello.

Anschließend regte Letizia Nimmerfroh mit ihrem Poetry-Slam-Text zum Thema „Zeit“ die Zuschauer zum Nachdenken an: „Das ist ein ernstes Thema, das uns alle betrifft“, meint Liam Jones und Lo Bello ergänzt: „Unsere Zeit ist jetzt fast vorbei.“ Er sei erstaunt und verwundert, wie schnell die Zeit verfliegt und man plötzlich selbst zu den Zehntklässlern gehört, zu denen man aufgeschaut hat.

Eine ganz besondere Idee hatte die Klasse 10a, die einen sogenannten „Cupsong“ aufführte. Dabei trägt man ein Lied nur mit seiner Stimme und einem Becher vor. „Wir haben Videos auf Youtube gesehen und uns gedacht, das kann ja nicht so schwer sein. Trotzdem hat es viel Mühe gekostet, bis alles geklappt hat und alles synchron war“, erzählt Enrico, selber Schüler der Klasse 10a. Großen Applaus erntete auch das Theaterstück der 10b, die mit viel Witz den Schullalltag und ihre Lehrer auf die Schippe genommen hat. „Wir hoffen, ihr nehmt es mit Humor“, teilte Liam Jones mit.

Den Abschluss des Abends bildete dann die offizielle Preis- und Lobverleihung: „Dieses Jahr ist es ein wunderbar erfolgreicher Jahrgang“, erklärt die Rektorin der Schule Monika Mayer-Schumacher. „Jeder dritte Schüler hat sich auf ein berufliches Gymnasium eingeschrieben und 46 Prozent der Schüler haben sich in ein Berufskolleg eingetragen.“ Sie ist sich sicher, dass alle darauf bestmöglich vorbereitet sind und ist zuversichtlich, dass ihre ehemaligen Schützlinge den Weg in die neue Zeit erfolgreich gehen werden. Einige Tränen flossen schließlich beim letzten Programmpunkt des Abends, als alle drei Klassen gemeinsam das Lied „Let us go“ – eine etwas angepasste Variation von „Let her go“ – vortrugen.