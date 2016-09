Marbach - Wölfe polarisieren. Manche fürchten sich vor den Vierbeinern, obwohl sie in Baden-Württemberg noch nicht einmal lebend gesehen wurden. Andere betrachten Meister Isegrim eher romantisch oder mystifizieren das Tier, das meist in Rudeln lebt. Der Naturschutzbund (Nabu) Marbach und die Schillerstadt haben deshalb dem Wolf ein Forum gegeben. Am Dienstagabend wurde im Rathausfoyer die Ausstellung „Der Wolf kommt – die Natur wird reicher“ eröffnet. Zahlreiche Gäste stellten sich ein, als Hausherr und Bürgermeister Jan Trost seine Begrüßungsworte sprach.

Der Nabu-Vorsitzende Klaus Ruge „will nicht bierernst an das Thema herangehen“. Ihm ist vielmehr wichtig, dass der Wolf auch „als guter Botschafter dafür zu betrachten ist, wie wir mit Fremdem umgehen“. Ruge stellte den Bezug zu den Flüchtlingen her, die auch fremdartig auf uns wirken. „Wir fürchten uns vor dem, was wir nicht kennen, ob Araber oder der Wolf“, meinte Ruge und freute sich darauf, „transparent über eine mögliche Rückkehr des Wolfes zu berichten“. Gesanglich griff obendrein der Stuttgarter Frank Rebitschek das Thema auf. Der Autor und Komponist sang mit seinem Lied „Und weil der Wolf ein Wolf ist“ auch provokative Textzeilen wie diese: „Wilde Wölfe schaden nur, bitte nicht zu viel Natur!“

Um den Lupus aber besser kennen- und verstehen zu lernen, dazu war Dr. Markus Rösler, Nabu-Wolfsbotschafter und naturschutzpolitischer Sprecher der Grünen in Baden-Württemberg, in das Rathaus gekommen. Oben im Bürgersaal eröffnete er den rund 50 Zuhörern mit seinem Vortragsthema „Wann kommt der Wolf in den Kreis Ludwigsburg?“ die Welt des optisch dem Hund ähnelnden Tieres und sprach mit viel Sympathie und Verve über dessen Verhalten. Der Wolf nämlich kann mithilfe von Telemetrie, also Fernmessdaten von einem Sender im Halsband geliefert, auf all seinen Wegen begleitet werden.

Röslers Vortrag räumte nicht nur mit Vorurteilen auf, er schaffte es zudem, die Welt des Wolfes klarer zu zeichnen und Sympathie für das heute noch gejagte und mitunter vergiftete Tier zu wecken. „Der Wolf hat nicht zwingend etwas mit Wildnis zu tun“, so die Aussage des Botschafters, der mit seinen Ausführungen einen typischen Wolfs-Tag skizzierte und verdeutlichte, wo sich der Wolf in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren ausgebreitet hat: Vorwiegend auf Truppenübungsplätzen etwa in Sachsen, aber jüngst auch in Niedersachsen, wo flächig gleich neun Rudel gezählt worden seien. Insgesamt bezifferte Rösler die Rudel in Deutschland auf 40. In Baden-Württemberg jedoch wurde bislang noch kein lebendes Tier gesichtet, nur zwei vom Auto überfahrene Exemplare, die vermutlich aus der Schweiz „eingereist“ waren. Rösler geht aber davon aus, dass die ersten Exemplare in den nächsten zehn Jahren sogar durch den Landkreis Ludwigsburg streifen werden.

Der Vortragende sprach über Herdenschutzmaßnahmen und wies auf die Möglichkeiten einer friedlichen Koexistenz von Wolf und Landwirtschaft hin. Auch listete er auf, welche Tierarten besonders in das Beuteschema passen, nämlich Rehe, Rotwild und Wildschweine, und stellte klar, dass der Mensch nicht auf der Speisekarte des Wolfes stehe. Allerdings dürfe dieser Isegrim nicht anfüttern, sondern müsse akzeptieren, dass es sich um ein wildes Tier handle. Europaweit habe es in 50 Jahren nur neun Angriffe auf Menschen gegeben. Fünf davon wegen Tollwut und vier Fälle, wo das Tier angefüttert wurde.