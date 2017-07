Marbach Die Region setzt nachts auf Busse

Region für Status quo

Schon vor fünf Jahren bei der Einführung der Nacht-S-Bahnen, die an Wochenenden in den Nächten auf Samstag und Sonntag und vor Feiertagen verkehren, wurden die Weichen auf den Tangential­strecken S 60 (Böblingen-Renningen) und S 4 (Marbach-Backnang) anders gestellt. Weil man dort weniger Fahrgäste erwartet, werden nachts Busse eingesetzt. Bei der S 60 fahren sie quasi parallel zur Schienentrasse die Orte an. Bei der S 4 wird das Gebiet durch zwei Ringbuslinien von Marbach (N 40) und Backnang (N 30) aus erschlossen, mit einer Umsteigemöglichkeit in Kirchberg. Diese Linien fahren nicht nur die Orte an der S 4 an, sondern weiten ihre Schleifen bis Aspach und Affalterbach aus.

Da diese Busverkehre in nächster Zeit neu ausgeschrieben werden müssen, mussten sich die Beteiligten der öffentlichen Hand klar werden, wie es weitergeht. Dabei sind der Verband Region Stuttgart, der für die S-Bahn verantwortlich ist, sowie die beiden Kreise Ludwigsburg und Rems-Murr und die Gemeinden gefragt.