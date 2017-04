Marbach Die Redaktion wird zum Drehort

Es geht gerecht zu zwischen den acht Jungen und Mädchen zwischen neun und zehn Jahren, die sich am Freitag in den Räumen der Marbacher Zeitung eingefunden haben, um eine Szene für ihren Film „Der Klau der Diamanten“ zu drehen. So darf Sophia zuerst an die Kamera, denn sie hat schon an den letzten beiden Drehtagen zurückgesteckt, Helena hat an diesem bereits vorletzten Aufnahmetag die Regie.

Gedreht wird Szene vier. Bereits im Kasten sind die Szenen eins, drei, sechs und sieben. Noch vor wenigen Wochen war es für die Kinder eine Überraschung, dass ein Film nicht notwendigerweise der Reihe nach abgedreht wird. Heute antworten sie ganz professionell: „Wenn ein Szenenbild eingerichtet ist, werden alle Aufnahmen, die dort spielen, sofort gedreht“, erklärt Sophia. So habe man letztens ein Klassenzimmer in ein richtiges Wohnzimmer vewandelt. „Dazu haben die Eltern der Kinder sogar Möbel von zuhause mitgebracht“, berichtet Sabine Willmann. Verständlich, dass die das nicht jede Woche machen wollen. Also sind alle Szenen, die darin spielen, auf einmal erledigt worden.