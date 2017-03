Marbach Die Neuen fühlen sich schon wohl

Die Wände wurden frisch gestrichen, neue Vorhänge wurden aufgehängt, die Gasträume wurden liebevoll dekoriert. „Der erste Eindruck ist wichtig, aber Geschmack und Service zählen natürlich genauso“, betont Gezim Lika. An Erfahrung fehlt es ihm nicht. Zusammen mit seiner Familie bewirtschaftet er auch die Gaststätte Sulmtalhalle in Erlenbach – inklusive Catering und Partyservice. Das dort erfolgreiche Grundkonzept soll auch in Rielingshausen punkten: frische, regionale Küche, die für jeden Geldbeutel etwas hat. Und natürlich wird es Saisongerichte geben. „Wir versuchen auch so viel wie möglich, in der Umgebung einzukaufen.“

Bei der Stadtverwaltung bedankte sich der neue Pächter für die Unterstützung. Gezim Lika: „Sie waren uns gegenüber sehr aufgeschlossen. Wir fühlen uns wohl und auch die Kontakte zu Bürgern und Vereinen hier im Ort waren alle sehr gut. Wir hoffen, dass wir so lange wie möglich zusammenarbeiten können.“