Marbach Die Museumsstadt erhält Zuwachs

Marbach - Einen Namen hat das neue Museum schon: Es heißt Fritz Genkinger Kunsthaus. Mit dieser Nachricht wartete der Freundeskreis des renommierten Malers um den Marbacher Architekten Manfred Knappe am Mittwoch auf. „Die Schillerstadt kann sich auf ein weiteres Museum freuen“, überschreibt Knappe die Pressemitteilung. In ihr rückt der Vorsitzende des Genkinger-Freundeskreises das Projekt am Göckelhof 6 in räumliche und inhaltliche Nähe zu den benachbarten Aushängeschildern der Marbacher Altstadt: Schillers Geburtshaus und Tobias-Mayer-Museum.