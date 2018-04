Der Aufsichtsrat der Kliniken hat am Montagabend wie erwartet den Umzug der Inneren Medizin und Geriatrie aus dem Marbacher Krankenhaus nach Bietigheim beschlossen. Dieser wird bereits 2019 erfolgen. Für die Belegklinik, deren Verträge bis 2021 laufen, werden im bestehenden Altbau zudem keine weiteren Investitionen getätigt. Der Beschluss für einen Neubau sollte erst 2021 fallen, wurde aber auf Antrag von Alt-Bürgermeister Herbert Pötzsch (Freie Wähler) um ein Jahr auf 2020 vorverlegt. Auch setzte Pötzsch durch, dass aus der aus seiner Sicht etwas vagen Absichtserklärung eine „klare Aussage“ wurde. Die Formulierung lautet nun: „Der Aufsichtsrat strebt den Bau einer Belegklinik in Marbach an“. Diese soll als zweistöckiger „Zwilling“ zum bestehenden Ärztehaus für rund elf Millionen Euro neu gebaut werden. Ein ausführlicher Bericht folgt in unserer Mittwochsausgabe.