Marbach Die Jugendarbeit erlebt eine Renaissance

Eine Neuerung ist die Gründung des „Jugend Projektorchesters“. Dort musizieren ebenfalls unter der Stabführung von Tatiana Kuhnle Musiker der Bläserklasse 3 und 4 der Grundschule sowie den Klassen 5 bis 7 des Friedrich-Schiller Gymnasiums. Beide Orchester zeigten auch beim Jahreskonzert des Vereins eine sehr gute musikalische Leistung. Besonders die Leistung des Jugend-Projektorchesters war sensationell gut. Die Musiker haben die Musiktitel in gerade einmal vier Wochen erarbeitet und hatten davor noch nicht zusammen musiziert.

Ein ganz besonderer Dank gebührt ihrer Dirigentin Tatiana Kuhnle. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Der Verein sieht optimistisch in die Zukunft und hofft, dass in absehbarer Zeit auch wieder junge Musiker das Orchester verstärken. Ein ganz großer Dank gilt allen, die in der Jugendarbeit tätig sind. Jetzt liegt es an den Verantwortlichen des Vereins, die Flamme am Brennen zu halten.