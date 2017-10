Marbach Die höchste Qualitätsstufe ist erklommen

„Wir haben vor einigen Jahren das Ziel ins Auge gefasst, einen Spitzenwein zu ­entwickeln“, so Hammer. Das sei in einer Genossenschaft nur durch ein perfektes Zusammenspiel von Menschen und Komponenten möglich. Zunächst komme es natürlich auf die „konsequente Selektion“ der Lagen und Wengerter an. Die Trauben für „Tell“ stammen von alten Rebstöcken und sind ausschließlich in Süd- und Südwestlage gewachsen. Der Ertrag wird auf 70 Kilogramm je Ar reduziert, was – ebenso wie die sorgfältige Handlesung – der Qualität zugute kommt.

Nach einer Maischevergärung der Trauben wurde der Wein, unter Überwachung der 20 Monate dauernden Reife in Barriquefässern, in der Winzerzentralgenossenschaft (WZG) in Möglingen ausgebaut. Denn „gute Trauben führen nicht automatisch zu einem guten Wein“, betonte WZG-Chefönologe Bernhard Idler. Gemeinsam mit den Marbacher Kollegen habe man sich dazu entschlossen, ein wenig zu warten, weil der Wein „kein Schnellschuss“, sondern ein „Meisterschuss“ wie der berühmte Apfelschuss von Wilhelm Tell werden sollte. Nach mehreren Rückschlägen – unter anderem, weil die vorherigen Jahrgänge der eingelagerten Lemberger die hohen Ansprüche nicht vollständig erfüllt hätten – sei nun ein „komplett in sich stimmiges Produkt“ herausgekommen.