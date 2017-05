Marbach Die Gummibänder helfen beim Rundenzählen

Marbach - Pünktlich um fünf vor zwölf fiel am Samstag der Startschuss für die 9. Marbacher Meile. Und nur wenig später waren auch schon an die 75 Läufer und Walker auf der Strecke zwischen dem evangelisch-methodistischen Gemeindezentrum Erlöserkirche in der Schafgartenstraße, den Literaturmuseen auf der Schillerhöhe und der Haffnerstraße. Weil man durchgehend bis 16 Uhr starten konnte, waren es am Ende der Veranstaltung 128 Teilnehmer, die insgesamt 1817 Kilometer zurücklegten. So kamen schließlich fast 14 400 Euro an Sponsorengeldern zusammen, mit denen die soziale Projektarbeit unter Indianervölkern in Brasilien unterstützt werden soll.