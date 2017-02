Marbach Die ganze Bandbreite der Blasmusik

Die Allerjüngsten, die Bläserklasse 3 der Grundschule Marbach, taten sich noch etwas schwer mit den komplizierten Instrumenten. Doch angesichts der Tatsache, dass sie erst mit Schuljahresbeginn angefangen haben zu spielen, zeigten sie eine tolle Leistung mit den etwas Älteren, der Bläserklasse 4. Auch der Leiter der Bläserklassen, Jürgen Aldinger, der selber bei der Stadtkapelle spielt und moderierte, lobte den Nachwuchs: „Eigentlich sollte mit den Drittklässlern ein Stück vorbereitet werden. Aber die waren mit so viel Feuereifer dabei, dass es nun drei geworden sind.“ Für die Stücke „Playing together, so much better“, „Holzschuhtanz“ und „Radler in Moskau“ ernteten die Kinder viel Beifall.

Unter der Leitung der Musiklehrer Miriam Manz, Rainer Tetenberg und Helen Volz zeigten die Bläserklassen 6, 7 und 8, was man mit viel Übung und Erfahrung alles erreichen kann. „Don’t worry, be happy“, „Eye of the tiger“ oder das nicht ganz einfache „Mission impossible“ erklangen ebenso überzeugend wie „Skyfall“ aus dem gleichnamigen James-Bond-Film. Beim letztgenannten Stück wurde es auf der Bühne richtig eng, da es von allen FSG-Bläserklassen zusammen gespielt wurde – und das sind immerhin 75 Schüler. Gute Chancen also, dass sich die Stadtkapelle-Musikverein Marbach keine Sorgen um den Nachwuchs machen muss.