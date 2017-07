Marbach Die Erfüllung eines lang gehegten Traumes

Dazu musste er jedoch zunächst seinen Arbeitgeber überzeugen, ihm vier Monate am Stück freizugeben. Ein Wagnis in dem wirtschaftlich gebeutelten Land, wie Nielsen freimütig zugibt. „Doch ich musste das unbedingt machen“, erklärt der Reisende die eigene Hartnäckigkeit, seinen Wunsch umzusetzen. Die Wirtschaftskrise hatte ihm erst drei Jahre zuvor den Arbeitsplatz gekostet. Die Verzweiflung, existenziell an Boden zu verlieren, brachte ihn daraufhin für drei Monate in sein Heimatland zurück, wo er in Kopenhagen Geld verdiente. „Doch länger habe ich es nicht ausgehalten.“ Der beginnende Winter und die Sehnsucht nach der Ehefrau und dem sonnigen Land, haben ihn schwermütig gemacht. Torben Nielsen flog im Januar 2016 zurück nach Athen und fand dort bald darauf wieder Arbeit.

Am 30. Mai diesen Jahres startete er sein persönliches Abenteuer: Mit dem Fahrrad ging er auf eine Übersee-Reise, die ihn von Athen über Nordgriechenland und mit dem Schiff nach Brindisi, schließlich in die Schillerstadt brachte. Im persönlichen Gespräch verdeutlicht der freundliche und in sich ruhende Mann in sprudelndem Englisch seinen Entschluss, fortan die eigenen Träume umzusetzen. Gerade die Erfahrungen in Kopenhagen hätten ihn darin bestärkt, „so zu leben, wie ich mich fühle“. Und das bedeute auch, „weg von der Routine“. Er sei sehr froh, dass seine Frau Anastasia das akzeptiere.