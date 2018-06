Marbach Die Blumenecke ist bald Geschichte

Trotz frühzeitiger und intensiver Bemühung ist es den beiden nicht gelungen, einen Nachfolger zu finden, der die Blumenecke weiterführt. „Dass es bald in der Stadt kein Blumengeschäft mehr gibt, ist traurig für Marbach“, sagt Silvia Schmid, die gemeinsam mit Martin Schmid in all den Jahren viel Herzblut in das Geschäft gesteckt hat. Trotz der privaten Trennung haben die beiden das Geschäft gemeinsam weitergeführt – jeder mit seinem eigenen Aufgabenbereich. „Es hat etwas gedauert, bis wir damals in Marbach angekommen sind, aber wir haben in all den Jahren viel Wertschätzung erfahren und viele Stammkunden aufgebaut.“ Umso größer ist die Erleichterung der beiden, dass mit dem künftigen Besitzer der Immobilie eine Einigung erzielt werden konnte, was die Freifläche angeht. Vom 15. September an werden dort fertig gebundene Sträuße und ausgeschmückte Pflanzen angeboten. Und zwar freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr – beides Mal durchgehend. Darüber hinaus macht Martin Schmid die Grabpflege und Raumbegrünung weiter und Silvia Schmid bleibt Ansprechpartnerin für Hochzeits- und Trauerfloristik sowie für festliche Dekorationen. „Ich hoffe, dass unsere Kunden uns weiterhin unterstützen und diesem neuen Konzept eine Chance geben.“