Marbach Die besten Nachwuchsfußballer geben wertvolle Tipps

Marbach - Der Zeitplan bei der deutschen U18-Fußball-Nationalmannschaft ist eng getaktet, seit das Team am Samstag in Großaspach angekommen ist. Dort tritt es am heutigen Mittwochabend (18 Uhr) in einem Freundschaftsspiel gegen die italienische U18-Auswahl an. Dennoch haben sich die deutschen Spieler Zeit genommen, um im Vorfeld der Partie Schulen in der Region zu besuchen – darunter am Montagnachmittag das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach.