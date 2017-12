Aber Frank Lukas findet nicht nur bei anderen Fotografen Inspiration, er greift auch selbst zur Kamera – so wie jüngst in seinem Kroatien-Urlaub: „Hier habe ich bewusst Fotos für den Kalender gemacht.“ Die Motive, die in Schwarz-Weiß gehalten sind, wechseln sich nun mit der Dame ab. Und auch manche Hintergründe derselben sind von Frank Lukas selbst geknipst worden – wie etwa Puppen in Ludwigsburg: „Das wirkt, als wäre es ein Schaufenster mitten in Berlin.“ Apropos Wirkung: Die ist für Frank Lukas ein ganz erheblicher Faktor, was seine Werke angeht.