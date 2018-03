Marbach Die andersweltlichen Werke ergänzen sich ideal

Die Bilder von Stefan Noss fügen sich perfekt an Prokornýs Skulpturen. Gesichter schwimmen bei Noss in verschiedenfarbigen Feldern, interagieren miteinander, oder Reagieren auf die Farben und komplizierten Strukturen um sich herum. Trotz der schematischen Darstellung schafft es Noss, eine riesige Bandbreite menschlicher Emotionen darzustellen. „Ich lasse mich beim Malen sehr treiben“, beschreibt Noss seinen Schaffensprozess. „Es ist ein Wechselspiel zwischen dem, was ich auf das Blatt bringe und dem, was ich als Impulse dann zurückbekomme“, sagt er. Beim Arbeiten hört Noss, der in Wien Kunst studiert hat, immer Musik. Diese Stimmungen fließen in Form von spannenden Farbkombinationen in seine Bilder ein. Noss zerschneidet auch alte Bilder als Basis für neue Werke. Dabei entstehen interessante Kollagen und verschiedenartige Stimmungen. „Ich werfe nichts weg. Oft ist ein altes Bild die Basis für ein neues.“ Die einzige Konstante in den Bildern von Noss sind seine Köpfe und Gesichter. „Ich kann Gesichter eigentlich nicht mehr sehen“, gibt der Künstler zu. „Dennoch komme ich ohne einen Kopf nicht aus dem Bild heraus“, erklärt er. „Ich kann mich an einem Kopf festhalten, reibe mich aber auch daran.“