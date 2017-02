Marbach Die Anbindung an den Neckar gewinnt an Kontur

Ein Etappenziel auf dem Weg zur neuen Neckar-Anbindung ist am Donnerstagabend erreicht worden. Im Rathaus präsentierte das Team um Bürgermeister Jan Trost das Ergebnis des geschlossenen städtebaulichen Wettbewerbs, an dem zehn Büros teilgenommen hatten. Von ihnen erhielten vier Preise . Der gemeinsame Wettbewerb war zustande gekommen, weil die Oehler GmbH sich in zwei Bauabschnitten erweitern will. Zunächst soll ein Fabrikverkauf im Mühlweg, später auch ein Verwaltungsgebäude neben dem alten Oehler-Gebäuden entstehen.

Offenbar hatte der Sieger-Entwurf von Schaudt und Senner die Jury mit vielen Architekten und Stadträten in herausragender Weise überzeugt. Ein Schlüssel zum Erfolg war die Gestaltung des neuen Oehler-Fabrikverkaufs dort, wo jetzt noch zwei Häuser stehen, die abgerissen werden. „Es ist ansprechend, aber nicht dominant gegenüber der historischen Kulisse der Stadtmauer“, erklärt der Bürgermeister Jan Trost im Gespräch mit unserer Zeitung. Für die Neckar-Anbindung ideal sei die Trennung von Fußgänger- und Fahrzeugströmen. Während etwa Gäste von der Anlegestelle am Neckar durch eine Unterführung südlich des Bootshauses auf die andere Seite geleitet werden, können Autofahrer, die einen Parkplatz am Neckarufer suchen, in den Mühlweg einbiegen und unter dem neuen Oehler-Outlet ihr Fahrzeug abstellen. „Es ist kein Parkhaus und muss nicht belüftet werden“, berichtete der Architekt Helmut Hagmüller vom Büro Schaudt. Die Senke in der Topografie ermögliche das Parken unter dem ebenerdigen Zugang des Werksverkaufs, dessen Lager im hinteren Teil ebenfalls ebenerdig erreichbar ist. Viele der anderen Planer hatten dies nicht geschafft und waren in ein Obergeschoss ausgewichen, was aber logistische Probleme aufwerfen würde. Die Stadt erhofft sich mit dem Parkkonzept vor allem abends und an den Wochenenden eine Entlastung der Situation vor dem Bootshaus.